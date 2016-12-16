Япония согласилась подождать Курилы

В четверг на встрече в японском городе Нагато (префектура Ямагути) президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласовали текст заявления о начале консультаций экспертов об условиях и форме совместной хозяйственной деятельности на четырех южнокурильских островах, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Лидеры, по его словам, потратили минут 40, чтобы согласовать текст, который [16 декабря] будет опубликован.

Совместное хозяйствование на четырех островах, которые в Японии считают своими и называют Северными территориями, будет вестись в рыболовстве, марикультуре, туризме, медицине, экологии и проч., продолжил Ушаков и подчеркнул, что деятельность будет основана на российском законодательстве: острова принадлежат России. Вопрос принадлежности островов на переговорах Путина и Абэ вообще никак не поднимается, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Но еще до этого Путин предложил разморозить двусторонние контакты по линии начальников генштабов и в формате «два плюс два» (министры обороны и иностранных дел), рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров: «Премьер-министр [Японии] реагировал позитивно, и я надеюсь, что такое решение будет в какой-то момент принято».

Диалог о мирном договоре проходил один на один, продолжал Лавров: «Именно в этом формате руководители решили рассмотреть ситуацию с подготовкой к дальнейшим переговорам по мирному договору». Путин и Лавров неоднократно упоминали советско-японскую декларацию 1956 г. – она предусматривала передачу Японии двух южнокурильских островов после подписания мирного договора.

Лавров подчеркнул, что вернуться к обсуждению мирного договора предложила японская сторона.

Японцы препятствовали всякой экономической деятельности на островах, потому что ее можно было вести только на основе российских законов, напоминает бывший посол России в Японии Александр Панов: «Это значило бы признание суверенитета России, что Япония категорически отрицает. Если японцы на это пошли, то это очень большая, можно сказать, историческая уступка с их стороны».

Совместную деятельность Москва предлагала Токио с советских времен, но японцы все время отказывались, говорит руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов: «Вокруг правовой базы весь сыр-бор, дьявол кроется в деталях, главный вопрос – как именно будет звучать эта хитрая формулировка. Сейчас, можно сказать, лед тронулся, правда, прежние разногласия не разрешены». Но японцы будут трактовать эту деятельность по-своему, полагает эксперт: «Для них главное – зацепиться, а потом использовать плацдарм совместной деятельности, расширять влияние, создавать о себе благоприятное впечатление, а лет через 70 проблему решим, начав вот с этого».

Не стоит ожидать от этого заявления ничего сверхъестественного, предупреждает руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев: «Скорее всего это просто совместные экономические проекты, японские инвестиции в Курилы в налоговом режиме, близком к территориям опережающего развития. Очень расплывчатое понятие, которое не значит ничего конкретного и никак не приближает Японию к своей главной цели».

Москва и Токио будут представлять своему населению две разные версии заявления, считает эксперт: «Абэ предложит формулу: «Мы согласились не соглашаться по поводу суверенитета, но начали осваивать острова, которые, как вы, уважаемые японские избиратели, понимаете, на самом деле наши», и будет продавать это как свою большую победу. А если вы зададите этот вопрос Ушакову и Путину, они представят это просто как приход японских инвесторов на российскую территорию – ничего особенного, будто бы они были немецкими или нашими». Японцы не могут отказаться от своей позиции, они должны сохранить хотя бы символические требования, но тогда Россия не согласится подписывать мирный договор, полагает Габуев: «Реального компромисса по этому вопросу сейчас быть не может, Россия представляет само движение как успех. Путин, держа в руках курильскую морковку, приезжает в страну «семерки», его там со всех сторон опекают и предлагают экономические проекты, а санкции – они вроде есть, а вроде и нет».