Статья опубликована в № 4226 от 16.12.2016 под заголовком: От редакции: Назад в Зюзино

Обсуждаемые сейчас новый генплан Москвы и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) как его инструмент на местности – логичное детище политики, проводимой мэрией под руководством Сергея Собянина (см. интервью главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, «Ведомости» от 15.12.2016).

Раньше политика описывалась выражением «Москва для москвичей», теперь главное слово – полицентризм, т. е. много отдельных районов-полисов по окружности парадного центра. «Наша ключевая задача <...> чтобы человек мог и работать, и жить, и получать услуги, и отдыхать в пешей доступности» – так Хуснуллин описал желаемое будущее устройство столицы.

Идея не новая: еще советские генпланы развивали идею обустройства полноценных, укомплектованных всей необходимой для жизни инфраструктурой периферийных районов. Новый план московских властей, однако, предусматривает рассредоточение по окраинам не только жилья и социально-бытовой инфраструктуры, но и рабочих мест: чтобы не только жить, но и работать зюзинцы могли в своем родном Зюзине. В центре города сосредоточено сейчас 40% рабочих мест, проживает там 8–9% москвичей – эту проблему власти планируют решать, перенося бизнес-недвижимость на периферию. Такое перебазирование должно минимизировать необходимость рабочей миграции горожан с окраин в центр или с одной окраины через центр на другую и тем самым свести на нет потребность в частном транспорте. Его городские власти последовательно и жестко маргинализируют, вводя платные парковки, сужая улицы в пользу тротуаров и т. п.

Центру в этой концепции отводится тоже абсолютно советская функция парадного фасада московской империи.

Покрытый дорогим гранитом и превращенный в «городской театр» исторический центр – не новация проекта «Моя улица», а подчеркивание сформировавших его имперских тенденций. Помимо «гранитного театра» для москвичей с окраин в центре остаются здания органов федеральной и столичной власти, главные музеи и концертные залы. Жить там тоже можно, но чем дальше, тем сложнее: «Пятерочка» в гранитном облачении не смотрится.

Децентрализация города теоретически должна идти рука об руку с активизацией общественной жизни на местах – применительно к градостроительной политике это должно означать больше полномочий местных жителей в определении инфраструктурной комплектации своего района.

Сейчас этот механизм худо-бедно функционирует в виде обременительных для властей общественных слушаний. Новые же ПЗЗ, как опасаются общественники и московские коммунисты, могут из инструмента проведения гибкой градостроительной политики превратиться в инструмент согласования интересов застройщиков и властей поверх голов жителей, упростив выдачу разрешений на конкретную стройку в конкретном месте; ведь интересы жителей уже как будто учтены при разработке ПЗЗ.

Полицентричное развитие в Москве проводится железной централизованной волей. Впрочем, нам не привыкать.