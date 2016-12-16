Плитка компенсации

На статью «Постгород Москва» (№ 235 от 14.12.2016, стр. 06)

Говоря об «Активном гражданине» как хорошей замене «отсутствующему в городе местному самоуправлению», автор забывает, что это местное самоуправление было сознательно вытеснено и уничтожено путем имитации выборного процесса в муниципальные советы: их депутаты голосуют по указке из управ и префектур, а не исходя из реальных интересов граждан. А говоря о московских парках, будто бы сохраняемых городской властью, автор не учитывает повсеместно реализуемых масштабных проектов застройки за счет отъема парковых земель, причем не в последнюю очередь за счет отъема под строительство храмов – достаточно вспомнить Торфянку, храмострой в Ростокине в парке у акведука, – а также стадион в парке «Дружба» и др. Наконец, из парковой зоны в настоящее время выводится полностью огромная зона ВДНХ. Уничтожаются и памятники истории и культуры – навсегда исчез, например, дом Есенина на Садовнической. Плохо уложенная по всему городу плитка – странная компенсация за все эти масштабные потери.

Антон Антонов-Овсеенко, руководитель Общественной приемной московского «Яблока»

Письма в редакцию можно присылать по почтовому или электронному адресам, указанным в выходных данных газеты. Редакция может публиковать письма и сообщения с форума газеты в сокращенном виде. Просьба указывать имя, фамилию, город и место работы.