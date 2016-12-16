Статья опубликована в № 4226 от 16.12.2016 под заголовком: От редакции: Измена шпионам

От редакции: Измена шпионам

  • Павел Аптекарь
Ведомости

В четверг пресс-служба ФСБ сообщила о задержании в Москве группы террористов, якобы связанной с запрещенным в России «Исламским государством» (ИГ) и планировавшей взрывы в столице. В группу входили трое таджиков и молдаванин. Что-то похожее было в начале мая: тогда ФСБ тоже задержала группу таджиков, якобы готовивших теракты на акции «Бессмертный полк». В ноябре задержали 10 выходцев из Средней Азии в Москве и Петербурге – их тоже подозревают в сотрудничестве с ИГ и подготовке терактов.

Кроме «таджикского» направления активизировалось «украинское» – в этом году ФСБ несколько раз ловила диверсантов в Крыму, что даже стало (в августе) причиной внешнеполитического афронта президента Путина (к слову, майские таджики еще собирались взрывать москвичей украинской взрывчаткой – так тогда писали информагентства). Во вторник директор ФСБ Александр Бортников заявил на заседании Национального антитеррористического комитета об активизации шпионской и диверсионной деятельности спецслужб Украины в Крыму.

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