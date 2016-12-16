Реновация в тумане

«СПб Реновация» успела вложить в проект застроенных территорий 31 млрд руб. Проект может сократиться, а срок его реализации – сдвинуться на 10 лет

Проект «СПб Реновация» по развитию застроенных территорий стартовал в 2010 г. С тех пор девелопер потратил на него 31 млрд руб., рассказал вчера руководитель проектов компании Владимир Ефремов. По его данным, только в 2016 г. инвестор вложил 16 млрд руб. и планирует потратить еще столько же в 2017 г. «Основные средства были направлены на проектирование, расселение и строительство, выданы разрешения на строительство домов общей площадью 500 000 кв. м, а это большой объем, он требует значительных вложений», – объясняет представитель компании. Очень высоки затраты на вход в квартал – расселение, сети, добавляет он.

«СПб Реновация» успела построить дома общей площадью 117 000 кв. м, с 2012 по 2016 г. было расселено 360 семей. В продаже находятся объекты общей жилой площадью 350 000 кв. м, но около 30–40% из них бронируются для жителей расселяемых зданий, сообщила компания.

В декабре 2009 г. «СПб Реновация», принадлежавшая совладельцу «Русского моря» Максиму Воробьеву, совладельцу «Евраза» Александру Абрамову и экс-гендиректору «Главстроя» Артуру Маркаряну, за 392 млн руб. получила 22 квартала хрущевок общей площадью около 900 га в разных районах города. Проект изначально развивался на деньги совладельцев Evraz и кредит в 4,8 млрд руб., который банк «Санкт-Петербург» выдал под залог акций компании. «СПб Реновация» принадлежит кипрской Retansel Interprises Ltd. По данным кипрского регистратора на октябрь, владельцы Retansel – Михаил Кенин и Максим Воробьев (по 33%), Маркарян (7,5%), зарегистрированный на Британских Виргинских островах Moorlan Services (25,1%) и Buero Investments (1,3%).

Ранее программа по реновации 22 кварталов, включая строительство 8 млн кв. м жилья, оценивалась в 350 млрд руб., ее планировалось завершить в 2019 г. Теперь инвестор предлагает администрации продлить сроки до 2029 г. Изменилась и конфигурация проекта. Начать работы примерно на половине территорий нельзя из-за отсутствия так называемых «стартовых пятен», которые необходимы для начала расселения, объясняет Ефремов. По его словам, исключать эти участки из программы компания не хочет. Из-за изменений в градостроительном законодательстве объем нового строительства по проекту и так может сократиться на 1,3 млн кв. м, напомнил он.

Заявленный объем уже произведенных «СПб Реновацией» инвестиций в 31 млрд руб. очень высок, сомневается один из петербургских девелоперов. Ведь вход в него фактически ничего не стоил инвестору, а кварталы расположены в обжитых районах, рассуждает собеседник «Ведомостей». Не исключено, что компания рассматривает перспективы выхода из проекта и готовится предъявить Смольному счет, предполагает он. Практика возврата потраченных средств уже опробована на «Набережной Европы», когда ВТБ получил более 11 млрд руб. компенсации из бюджета, напоминает девелопер.

Без воли жильцов По данным комитета по строительству, прорабатывается возможность изменения законодательства таким образом, чтобы при условия 80% расселенных в доме квартир при реновации оставшиеся инвестор мог выкупать принудительно.

Главная проблема при расселении – последняя квартира, говорит Ефремов. Собственник последней квартиры в Сосновой Поляне, по его словам, запросил 45 млн руб. за квартиру площадью 41 кв. м. Теперь снос будет осуществлен через признание дома аварийным, говорит Ефремов (см. врез).

Еще один проблемный проект – ЖК «Новый Лиговский». В этом году градозащитники в суде добились отмены проекта планировки территории. «Такой сценарий мы не планировали даже в самых страшных снах, но есть решение суда, и, скорее всего, реализация второй очереди будет отменена», – говорит Ефремов. Жилая площадь первой очереди ЖК «Новый Лиговский» – 6600 кв. м (120 квартир), ввод в эксплуатацию – 2018 год.

В следующем году «СПб Реновация» собирается приступить к строительству трех кварталов – в поселке Песочный, Сосновой Поляне (вторая очередь) и на Нарвской заставе.