Дорога в тюрьму петляет

Конкурс на строительство за 4 млрд руб. дороги к «Крестам-2», который выиграл «АБЗ-Дорстрой», надо проводить заново. ФАС отменила его результаты

ФАС отменила результаты конкурса на реконструкцию Оборонной улицы в Колпине с максимальной ценой контракта 4,1 млрд руб., сообщил вчера представитель службы. Заказчик выбрал неправильную форму проведения закупки: вместо конкурса с ограниченным участием администрация Петербурга должна была провести электронный аукцион, уточняет он. По его словам, ФАС выдала предписание чиновникам провести конкурс заново. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) не комментируют ситуацию, пока не получат официального решения ФАС.

Тендер на этой неделе выиграл ЗАО «АБЗ-Дорстрой», следует из документов на сайте госзакупок. Дорога нужна для проезда в следственный изолятор «Кресты-2» и предполагает строительство путепровода через железнодорожные пути. «АБЗ-Дорстрой» предложил на 600 млн руб. меньше максимальной цены, но выиграл благодаря критерию «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки». В конкурсе также участвовали ЗАО «ВАД» (предложило за контракт 3,98 млрд руб.) и ЗАО «Пилон» (3,92 млрд руб.). Жалобу в ФАС подало ЗАО «ПО «Возрождение», которое комиссия не допустила к участию из-за недостоверных данных по прошлому контракту – на строительство одного из участков Петербургского шоссе. Разрешение на его ввод было выдано с нарушениями градостроительного законодательства, отмечает представитель комитета по госзаказу. Работы закончены в полном объеме, акты приемки подписаны, служба госстройнадзора предоставила заказчику письма о возможности сдачи объектов в эксплуатацию, сообщила представитель «Возрождения». Компания выиграла три конкурса на строительство и реконструкцию разных участков шоссе общей стоимостью 3 млрд руб.

«АБЗ-Дорстрой» достраивает часть Оборонной улицы – этот контракт стоимостью 1,2 млрд руб. компания получила в 2014 г. Работы по новому контракту должны быть завершены до 31 октября 2019 г., рабочая документация – до 31 мая 2018 г. Решение ФАС не повлияет на сроки работ, говорит чиновник петербургской администрации.

На конкурсе с ограниченным участием легче отдать контракт «нужным» компаниям, говорит один из дорожных подрядчиков. Конкурс позволяет комиссии определить победителя по своему усмотрению на основании дополнительных, не связанных с ценой критериев и тем самым открывает путь к возможным злоупотреблениям, согласен Илья Федотов, партнер юрфирмы Orient Partners. В случае нового конкурса «АБЗ-Дорстрой» сможет предложить цену ниже: компания знает объект и ей будет легче проводить возможные согласования, говорит президент «Универсального финансового консультанта» Юрий Красковский.

Неисполнение предписания ФАС может повлечь административную ответственность, а при определенных условиях даже уголовно-правовые последствия, однако оно может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня вынесения, что автоматически приостанавливает его действие до дня вступления в силу соответствующего решения суда, замечает Федотов. Получить комментарии «АБЗ-Дорстроя» не удалось.