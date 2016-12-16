Промышленность выросла на 3%

Индекс промышленного производства за 11 месяцев 2016 г. в Петербурге составил 103,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в Ленинградской области – 103,5%, сообщает Петростат. Пищевое производство выросло на 22,8 и 13,3% соответственно, производство транспортных средств и оборудования в Петербурге снизилось на 6,9%, в Ленобласти выросло на 13,8%. Ведомости

Крыловский центр займет 633 млн руб.

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (КГНЦ) объявило запрос предложений на привлечение невозобновляемой кредитной линии в размере 633,052 млн руб. до 30 сентября 2021 г., говорится в материалах госзакупок. Средства нужны для финансирования инвестиционных проектов. Ставка не должна превышать 13,5% годовых. Интерфакс

В «Пулково» ждут S7

Группа компаний S7 (в нее входят авиакомпании «Сибирь» и «Глобус») рассматривает вариант сделать петербургский аэропорт «Пулково» базовым для компании, сообщил вчера председатель комитета по транспорту Петербурга Александр Головин. «Ведутся переговоры, чтобы S7 забазировалась в «Пулково», – сказал он. «Такая возможность рассматривается, но о конкретике говорить рано», – сообщили в S7. Пресс-служба оператора аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы» сообщила, что ВВСС ведет с авиакомпанией переговоры о расширении маршрутной сети из «Пулково». Интерфакс