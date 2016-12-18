Орган Большого зала Московской консерватории вновь зазвучал после реставрации

Уникальный орган Большого зала Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского вновь зазвучал после реставрации. В 2011 г. орган был законсервирован до проведения реставрационных работ и отправлен на реконструкцию в еще рабочем, но уже требующем ремонта состоянии, рассказал журналистам член экспертной комиссии по реставрации инструмента органист Константин Волостнов. Право первой публично сыграть на инструменте предоставили народной артистке России Любови Шишхановой. Вместе с ней выступили Волостнов и Алексей Семенов. По словам Волостнова, все исторические детали органа были сохранены, а недостающие – восстановлены. Реставрацией занималась австрийская фирма Rieger. Интонировка инструмента была поручена французскому специалисту Дэни Лакору. Орган Большого зала консерватории был создан в 1899 г. по заказу барона Сергея фон Дервиза, дети которого учились у Петра Ильича Чайковского. Автором выступил Аристид Кавайе-Колль – основатель одноименной парижской фирмы и крупнейший органный мастер Европы. В консерватории орган был установлен в 1901 г., в год открытия зала, и с тех пор постоянно использовался. В 1988 г. инструменту был присвоен статус художественно-исторического памятника. ТАСС

Доктор Кто станет Скруджем Макдаком

В начале года стало известно, что студия Disney перезапустит знаменитый мультсериал «Утиные истории»: летом 2017 г. на экран вернутся все персонажи, от Скруджа Макдака до Поночки. Сейчас в сети появилось видео, в котором актеры новой озвучки поют заглавную песню Duck Tales, или «Утки» в русскоязычной версии. Большим сюрпризом для всех стало то, что Скруджа Макдака, утку-милилардера и утку-скрягу, озвучивает Дэвид Теннант, прославившийся ролями Доктора Кто в одноименном сериале и Фиолетового человека в сериале «Джессика Джонс». До этой музыкальной премьеры состав озвучания нигде не сообщался. The Hollywood Reporter