«Сибур» займет в ВТБ

Совет директоров «Сибура» 19 декабря планирует одобрить взаимосвязанные сделки по привлечению у ВТБ минимум 29 млрд руб., следует из сообщения компании. Интерфакс

Почему «Транснефть» продает НМТП

«Транснефть» решила расстаться с пакетом в НМТП, так как нынешнее состояние нефтеналивной инфраструктуры новороссийского порта ее устраивает, а инвестиции в другие сегменты непрофильны для трубопроводной монополии, заявил ее руководитель Николай Токарев. «За пять лет в рамках инвестпрограммы [«Транснефть» и «Сумма»] инвестировали необходимые средства, несколько миллиардов рублей, привели все в порядок <...> Сегодня все нас более или менее там устраивает», – отметил Токарев. Интерфакс

«Газпром» готов меняться

Сотрудничество «Газпрома» с японскими партнерами вышло на качественно новый уровень, констатировал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. «Речь идет о стратегическом сотрудничестве с Mitsui, Mitsubishi, компаниями, которые являются акционерами проекта «Сахалин-2». Предусматривается возможность обмена активами», – сказал Миллер. Интерфакс