Триллион в год

Прибыль банковской системы в 2017 г. сохранится приблизительно на уровне этого года, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она может составить 1 трлн руб. в 2016 г. «Мы, видя, как банки действуют довольно осторожно и аккуратно с точки зрения управления рисками при выдачах кредитов, не ожидаем резкого роста резервов в 2017 г.», – сказала она. ТАСС

«Ак барс» атакуют

Банк «Ак барс» в пятницу заявил об информационной атаке в связи с ситуацией в Татфондбанке, где ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Идет рассылка sms-сообщений и размещение постов в социальных сетях о закрытии «Ак барса» с призывом срочно забирать вклады, хотя это не соответствует действительности, говорится в пресс-релизе «Ак барса». Правительство Татарстана заявило о том, что жители республики получают сообщения с призывами изымать средства из банков. Интерфакс