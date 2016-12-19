Статья опубликована в № 4227 от 19.12.2016 под заголовком: Почтомат ушел по-английски

Почтомат ушел по-английски

«Яндекс.Маркет» получил 16 декабря уведомление от партнера о приостановке на неопределенный срок деятельности в России
«Яндекс.Маркет» получил 16 декабря уведомление от партнера о приостановке на неопределенный срок деятельности в России
А. Гордеев / Ведомости

Одна из крупнейших российских сетей почтоматов и партнер «Яндекс.Маркета» – InPost прекратила отгрузки в пиковый для торговли предновогодний период, рассказал «Ведомостям» партнер логистической компании и подтвердил представитель «Яндекс.Маркета». По словам последнего, «Яндекс.Маркет» получил 16 декабря уведомление от партнера о приостановке на неопределенный срок деятельности в России.

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