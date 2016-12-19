АФК «Система» хочет купить деревянную избу

Sistema Finance S.A., структура АФК «Система», продлила срок действия предложения по выкупу 100% акций финского производителя деревянных домов Honkarakenne Oyj (Honka) до 19 января 2017 г., сообщила корпорация. Предыдущее предложение действовало с 11 ноября до 16 декабря 2016 г. Совет директоров Honka не рекомендовал акционерам принимать предложение «Системы»: премию в 14,5% к цене акций Honka совет директоров финской компании посчитал низкой. ФАС сообщила об одобрении сделки. Ведомости

Михаил Куснирович имеет полное право на ЦУМ

ГК «Восток и Запад», подконтрольная Михаилу Куснировичу, нарастила долю в «Торговом доме ГУМ» на 10,18 процентного пункта до 97,34%, сообщил ТД ГУМ. Ранее в уставном капитале ТД ГУМ прекратило участвовать ЗАО «Транснед групп». Представитель ТД ГУМ не ответил на вопросы. Приобретя свыше 95% компании, «Восток и Запад» получили право принудительного выкупа акций у миноритариев ТД ГУМ, отмечает исполнительный директор Heads Consulting Никита Куликов. ГУМ находится в аренде у группы до 2059 г. Ведомости

«Агрострой» зовет Германа Грефа на помощь

Застройщик проблемного ЖК «Ново-Никольское» «Агрострой» обратился к председателю правления Сбербанка Герману Грефу с открытым письмом, рассказал гендиректор управляющей компании застройщика «Новмосинвест» Дмитрий Федюнин. Сбербанк, пишет «Агрострой», настаивает на заключении договоров технадзора и о распределении дополнительных 417 млн руб., выделенных банком, с прежним техническим заказчиком проекта «Небоскреб инвест», хотя сама компания против. «Агрострой» обвиняет «Небоскреб инвест» в ненадлежащем исполнении обязанностей, поэтому просит передать технадзор над проектом независимой стороне, а с «Небоскреб инвестом» заключить лишь договор подряда. Сбербанк на запрос не ответил. Ведомости