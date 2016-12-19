Проблем с бензином не ожидается

Российские нефтяные компании на заседании правительственной комиссии по ТЭКу подтвердили планы обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами в 2017 г., соглашение с ОПЕК о сокращении добычи на это не повлияет, заявил зампред правительства Аркадий Дворкович. «Они без всяких нормативных актов поставляют столько, сколько нужно, поскольку поставки на внутренний рынок имеют достаточную рентабельность, проблем нет», – заверил Дворкович. ТАСС

«АвтоВАЗ» разместил половину допэмиссии

Акционеры «АвтоВАЗа» приобрели половину допэмиссии компании на 14,9 млрд руб., сообщил автоконцерн. На выкуп всех бумаг акционеры могут потратить 24,1 млрд руб. Чистый убыток «АвтоВАЗа» по МСФО в 2015 г. вырос до 73,85 млрд руб., или втрое по сравнению с 2014 г. Акционеры – «Ростех» и альянс Renault-Nissan готовы докапитализировать компанию на 85 млрд руб. Интерфакс

«Роснефть» и японцы имеют намерения

«Роснефть», Marubeni Corporation и Mitsubishi Heavy Industries подписали соглашение о сотрудничестве по совместному технико-экономическому обоснованию проекта строительства газохимического комплекса на Дальнем Востоке. С той же Marubeni, а также с Japan Oil, Gas and Metals National Corporation и Inpex Corporation «Роснефть» подписала соглашение об основных условиях сотрудничества в разведке и добыче углеводородов в российском секторе шельфа Японского моря. «Роснефть» владеет Центрально-Татарским участком, прогнозные ресурсы – 16,5 млн т нефти по категории D, газа – 86,2 млрд куб. м по категории D1. Интерфакс

«Лукойл» завершил модернизацию НПЗ

«Лукойл» завершил программу модернизации нефтеперерабатывающих заводов, сообщил председателю правительства Дмитрию Медведеву президент компании Вагит Алекперов: «Все заводы сегодня работают по европейским стандартам, даже выше того, особенно Волгоградский завод, где мы запускали установку, – бензин уже выходит «Евро-6». ТАСС

UC Rusal продаст больше алюминия в России

UC Rusal повысила прогноз продаж алюминия в России и СНГ в 2017 г. – они достигнут 900 000 т, это 10%-ный рост, сообщил директор по сбыту в России и СНГ компании Роман Андрюшин: «В 2015 г. продажи выросли на 3,5%, в 2016 г. ожидаем 4,5–5%. На следующий год мы пересмотрели наш прогноз и нацелены на рост в 10%». UC Rusal ориентируется на рост продаж на внутреннем рынке до 1,5 млн т к 2021 г. Интерфакс