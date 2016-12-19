Раскол «Парнаса»

Михаил Касьянов переизбран председателем партии «Парнас» на прошедшем в субботу в Москве съезде. Он заявил, что на президентских выборах 2018 г. партия поддержит кандидата, который «не хорошо выглядит или хорошо говорит», а умеет соблюдать договоренности. «Кандидат должен пообещать, что он станет президентом переходного периода на два года с целью проведения конституционной реформы», – подчеркнул Касьянов (это прописано в манифесте партии).

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