Раскол «Парнаса»

Партия «Парнас» переизбрала лидером Михаила Касьянова, но потеряла двух зампредов и нескольких руководителей региональных отделений
Е. Разумный / Ведомости
Михаил Касьянов переизбран председателем партии «Парнас» на прошедшем в субботу в Москве съезде. Он заявил, что на президентских выборах 2018 г. партия поддержит кандидата, который «не хорошо выглядит или хорошо говорит», а умеет соблюдать договоренности. «Кандидат должен пообещать, что он станет президентом переходного периода на два года с целью проведения конституционной реформы», – подчеркнул Касьянов (это прописано в манифесте партии).