Статья опубликована в № 4227 от 19.12.2016 под заголовком: Раскол «Парнаса»

Раскол «Парнаса»

Партия «Парнас» переизбрала лидером Михаила Касьянова, но потеряла двух зампредов и нескольких руководителей региональных отделений
Партия «Парнас» переизбрала лидером Михаила Касьянова, но потеряла двух зампредов и нескольких руководителей региональных отделений
Партия «Парнас» переизбрала лидером Михаила Касьянова, но потеряла двух зампредов и нескольких руководителей региональных отделений
Е. Разумный / Ведомости

Михаил Касьянов переизбран председателем партии «Парнас» на прошедшем в субботу в Москве съезде. Он заявил, что на президентских выборах 2018 г. партия поддержит кандидата, который «не хорошо выглядит или хорошо говорит», а умеет соблюдать договоренности. «Кандидат должен пообещать, что он станет президентом переходного периода на два года с целью проведения конституционной реформы», – подчеркнул Касьянов (это прописано в манифесте партии).

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