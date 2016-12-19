Статья опубликована в № 4227 от 19.12.2016 под заголовком: Слова

Владимир Путин

«Происходит именно то, о чем мы договаривались, в том числе с президентом Турции еще во время его посещения Петербурга [в августе 2016 г.]».

Президент России впервые заявил о договоренностях с Турцией по выводу боевиков из сирийского Алеппо и о грядущих межсирийских переговорах в Астане. («Ведомости»)

Никита Михалков

«Музей этот не должен быть государственным инновационным курганом с языческим поклонением всей деятельности Бориса Николаевича».

Режиссер, впервые посетивший «Ельцин-центр» в Екатеринбурге, подтвердил свое прежнее мнение об искажении авторами экспозиции прошлого России. («Ведомости»)

Мартин Шульц

«Нужна правовая база для борьбы с распространением ложной информации. <...> Группы людей создают фейковые новости в иностранных интересах».

Председатель Европарламента предложил ввести в ранг общеевропейского закона наказание за распространение в интернете фальшивых новостей. (Deutsche Welle)