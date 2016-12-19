Статья опубликована в № 4227 от 19.12.2016 под заголовком: Китай продает США

Китай продает США

Статус крупнейшего кредитора США перешел от Китая к Японии. Пекину приходится тратить валютные резервы, чтобы поддержать юань

Алексей Невельский

/ Ведомости