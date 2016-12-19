Статья опубликована в № 4227 от 19.12.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Деньги за «Роснефть»
Минфин в пятницу вечером подтвердил, что полностью получил деньги от приватизации 19,5% акций «Роснефти». Сумма в сообщении не уточняется. Поступило 710,8 млрд руб., знает федеральный чиновник: двумя частями. Приток средств по линии приватизации «Роснефти» – это приток капитала, но надо смотреть, когда он будет отражаться – в этом или в следующем году, сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: «Для нас очень важно, чтобы это не создавало излишней краткосрочной волатильности на внутреннем рынке». Влияние на чистый приток-отток капитала нейтрально, пояснили в ЦБ. Ведомости
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