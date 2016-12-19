О чем жалеть

На статью «Альтернативы для СССР» (№ 237 от 16.12.2016, стр. 06)

Тема очень опасная сейчас, но я аккуратно спрошу: а смысл желать сохранения прежних территорий? Тем более для такого немобильного населения, как советское/российское? Ушли и ушли, стало ли население РСФСР жить хуже именно от этого? Катастрофу непосредственно из уменьшения территории делать не надо. Гораздо хуже, что, во-первых, расставание вышло непродуманным, и русские в некоторых бывших республиках стали нацменьшинствами, во-вторых, резкий переход от всестороннего контроля государством на «сам себе хозяин», и в-третьих, у власти остались люди с советским мировоззрением.

Алексей Корнев, Москва

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