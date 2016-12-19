Приставы на парковке

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга подписал с судебными приставами Петербурга и Ленобласти соглашение о доступе к базе данных владельцев автомобилей, сообщил председатель комитета Сергей Харлашкин. Теперь комитет сможет штрафовать тех, кто не платит за парковку, до сих пор он не мог этого делать, так как не было договоренностей с ГИБДД о предоставлении персональных данных.

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