Историческое здание Малого театра открылось после реставрации

На открытии был показан спектакль «Горе от ума», главную роль в постановке исполнил народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Историческое здание Малого театра находится по адресу: Театральный проезд, 1. Это памятник архитектуры XIX в. Генеральный директор театра Тамара Михайлова рассказала, что столь масштабная реставрация проводилась в театре впервые. «Был небольшой ремонт в 1949 г., но подобные работы никогда не велись», – пояснила Михайлова. Реставрация началась в 2011 г., но театр не закрывался – его закрыли только в 2014 г. «Мы сделали за это время многое, в частности укрепили фундамент, укрепили стены, переделали все инженерные системы, отопление, заменили всю механизацию сцены, пристроили дополнительный зал к Щепкинскому фойе», – сообщила генеральный директор театра. Предполагалось, что театр, который сейчас проводит свой 261-й сезон, откроется после реставрации, предусматривающей сохранение исторического облика, в декабре 2018 г. В итоге работы заканчивают с опережением графика. ТАСС

Ассоциация театральных критиков подвела итоги года

Члены Ассоциации театральных критиков (АТК) объявили победителей в номинациях «Человек года» и «Спектакль года» по итогам 2016 г. В номинации «Спектакль года» по версии АТК победил «Князь» в постановке Константина Богомолова (театр «Ленком», Москва). Премьера этого спектакля состоялась в апреле 2016 г., в декабре он был уже снят с репертуара. «Человеком года» члены АТК назвали художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина с формулировкой «за смелость и бескомпромиссность в отстаивании свободы творчества». Поводом к этому стало его резонансное выступление на съезде Союза театральных деятелей. В шорт-листе голосования значились также Евгений Миронов, Инна Соловьева, Теодор Курентзис и Всеволод Лисовский. teacrit.ru