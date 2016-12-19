РЖД может купить еще «Сапсаны»

РЖД обсуждает вопрос о покупке дополнительных высокоскоростных поездов «Сапсан», рассказал начальник департамента по управлению бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Максим Шнейдер. По сведению источника, знакомого с ходом переговоров, РЖД обсуждает с Siemens закупку восьми новых составов, чтобы вывести в ремонт сдвоенные поезда и увеличить их составность. Стороны уже согласовывают договор, добавил собеседник. Сейчас у РЖД 16 «Сапсанов». Они курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом. Интерфакс

«Лукойл» не будет бороться за Эргинское

«Лукойл» передумал участвовать в аукционе на Эргинское месторождение в Ханты-Мансийском АО, сообщил президент компании Вагит Алекперов. В июне он говорил, что актив интересен, и был не против привлечения к его освоению суверенного фонда ОАЭ Mubadala. Минприроды планировало разыграть лицензию на Эргинское летом, но аукцион был перенесен на 2017 г. Интерфакс

S7 может увеличить перевозки

Пассажиропоток авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» (летают под брендом S7 Airlines, входят в группу S7) в 2017 г. может вырасти до 15 млн человек, сообщила председатель совета директоров S7 Наталия Филева. Прогноз пассажиропотока группы на 2016 г. Филева не уточнила. В апреле гендиректор «Сибири» Владимир Объедков заявлял, что «Сибирь» и «Глобус» планируют перевезти в этом году до 12 млн человек (10,6 млн в 2015 г.). Этот результат достигнут за 11 месяцев. Интерфакс

«Сургут» сократит добычу

«Сургутнефтегаз» готов сократить добычу наравне с другими российскими компаниями в соответствии с договоренностями ОПЕК с 11 странами, не входящими в картель, сообщил гендиректор компании Владимир Богданов. Он отметил, что компания на следующей неделе рассмотрит проект бизнес-плана. Россия в первом полугодии следующего года снизит добычу нефти на 300 000 барр. в сутки. ТАСС

«Фосагро» расширит дистрибуторскую сеть

«Фосагро» допускает возможность расширить дистрибуторскую сеть в России через несколько сделок M&A, сообщил гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев: «Сделки M&A на международном уровне для нас пока невыгодны – придется платить высокий мультипликатор. Сконцентрируемся на внутреннем рынке и через M&A будем смотреть на расширение дистрибуции». В долгосрочной перспективе компания не исключает покупки на международном рынке. ТАСС