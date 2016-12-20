«Лукойл» не будет снижать добычу в Ираке

«Лукойл» не планирует снижать добычу нефти в Ираке на «Западной Курне – 2», сообщил президент компании Вагит Алекперов. «Нет. Пока от правительства Ирака рекомендаций мы не получали», – сказал он. По его словам, добыча в следующем году на «Западной Курне – 2» планируется на уровне этого года. Интерфакс

«Татнефть» не спешит с покупкой

«Татнефть» пока не торопится покупать 1,8% обыкновенных акций «Нижнекамскнефтехима», обсуждает варианты возможного сотрудничества с группой ТАИФ, сообщил гендиректор компании Наиль Маганов. Он не исключил возможности приобретения этого пакета в перспективе. У «Татнефти» 22% акций «Нижнекамскнефтехима», ТАИФ контролирует предприятие. Интерфакс

«Уралэлектромедь» купила изумруды

«Уралэлектромедь» (входит в УГМК) приобрела 41,75% акций Малышевского рудоуправления в Свердловской области, говорится в материалах компании. Сделка была совершена 16 декабря. Ранее ФАС удовлетворила ходатайство «Уралэлектромеди» о приобретении 100% Малышевского рудоуправления. Интерфакс