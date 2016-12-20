АСВ докапитализирует «Российский капитал»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) докапитализирует банк «Российский капитал» на сумму 9,94 млрд руб., говорится в сообщении АСВ. «Агентство осуществило оплату привилегированных акций банка облигациями федерального займа пяти выпусков <...> суммарной номинальной стоимостью 9,9 млн руб.», – сказано в сообщении. Договор о приобретении привилегированных акций кредитной организации был заключен 15 декабря. «Российский капитал» санирует проблемный строительный холдинг «СУ-155», однако сейчас обсуждается вопрос передачи компании Агентству по ипотечному жилищному кредитованию. ТАСС

ИК Татфондбанка не исполнила репо

«ТФБ финанс» – инвестиционная компания Татфондбанка не исполнила свои обязательства по второй части сделки репо на Московской бирже на сумму 2,4 млрд руб., следует из данных торговой площадки. Инвесткомпания заключила сделку репо с бумагами «Мосэнерго». Срок исполнения обязательств по этой сделке истек в пятницу, 16 декабря. «Применена мера ответственности – официальное предупреждение», – сообщает торговая площадка. «ТФБ финанс» была основана в 2006 г. По состоянию на начало 2016 г. компания на 68% принадлежала Татфондбанку и на 32% – компании «Новая нефтехимия», которая на 100% принадлежит казанскому «Тимер банку». Прайм

Альфа-банк доразместит вечные бонды

Альфа-банк планирует доразместить бессрочные еврооблигации, выпущенные в октябре 2016 г., свидетельствует проспект эмиссии (с ним ознакомились «Ведомости»). Сбор заявок на покупку бондов открывается 20 декабря. Выпуск вечных евробондов был размещен банком в объеме $400 млн с купоном 8% годовых. Условия выпуска предусматривают колл-опцион через 5,25 года. Евробонд торгуется по 103,5% номинала c доходностью 7,2% годовых. Дополнительный выпуск будет объединен в один с уже торгующимися бумагами 3 февраля 2017 г. Организаторами выпуска выступают сам Альфа-банк и UBS. Ведомости, Reuters

Без лицензии на «Миръ»

Московский банк «Миръ» был лишен лицензии за неисполнение федеральных законов и нормативных актов ЦБ, говорится в сообщении регулятора: банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери, а также был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. В материалах украинского банка «Траст» ранее сообщалось, что он планирует увеличить капитал на 180 млн грн. Разместить акции «Траст» должен был в том числе в пользу кипрской компании Flexinvest, которой принадлежит 100% банка «Миръ». Однако в декабре «Траст» был признан НБУ неплатежеспособным и в него была введена временная администрация. Ведомости