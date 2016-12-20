Vodafone планирует выйти на европейский рынок дронов

Британский оператор связи Vodafone намерен использовать свои европейские сети для создания системы слежения за беспилотными летательными аппаратами (дронами), пишет The Wall Street Journal. Компания уже встретилась с представителями европейских регуляторов для обсуждения сотрудничества в данной сфере. Интерфакс

«Акадо» в 2016 г. ждет роста выручки на 12%

Группа компаний «Акадо» планирует увеличить выручку по итогам 2016 г. на 12% до 11,8 млрд руб., следует из стратегии развития группы. Доходы от услуг корпоративным клиентам в этом году ожидаются в размере около 4,1 млрд руб., от услуг госструктурам – 2 млрд руб., от системной интеграции – 1 млрд руб., в сегменте массового рынка – 4,7 млрд руб. По итогам 2015 г. доходы «Акадо» составили 10,6 млрд руб. Компания не раскрывала разделение выручки по направлениям. Интерфакс

Выручка «Вымпелкома» на корпоративном рынке в 2016 г. не изменится

Выручка «Вымпелкома» в корпоративном сегменте по итогам 2016 г. ожидается на прошлогоднем уровне, заявил журналистам вице-президент «Вымпелкома» по развитию корпоративного бизнеса Арташес Сивков. При этом он ожидает прироста чуть более чем на 1% мобильной сервисной выручки от корпоративных клиентов. Сивков уточнил, что без учета продаж оборудования совокупная выручка в корпоративном сегменте будет выше, чем в 2015 г. Интерфакс

Правительство одобрило продление льгот по страховым взносам IT-компаний

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о продлении срока применения пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд для IT-компаний. Льготный тариф планируется продлить на текущем уровне 8% до 2023 г. В настоящее время стандартная ставка страховых взносов в Пенсионный фонд составляет 22%. Интерфакс