Статья опубликована в № 4228 от 20.12.2016 под заголовком: Amazon загрузится

Amazon загрузится

Amazon работает над приложением для организации грузовых пере­во­зок. Это позволит компании конкурировать на рынке в $150 млрд
Amazon имеет все шансы стать полноценным грузоперевозчиком
Amazon имеет все шансы стать полноценным грузоперевозчиком
Noah Berger / Reuters

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon, возможно, хочет получить мобильное приложение для организации и отслеживания транспортировки собственных грузов автомобильным транспортом, сообщают люди, близкие к компании. По их информации, Amazon рассматривает вариант разработки собственного или покупки готового приложения, которое сможет находить ближайшие свободные грузовики для доставки товара, например из порта в распределительный центр или со склада в центр выдачи покупок клиентам.

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