Amazon загрузится

Amazon работает над приложением для организации грузовых пере­во­зок. Это позволит компании конкурировать на рынке в $150 млрд

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon, возможно, хочет получить мобильное приложение для организации и отслеживания транспортировки собственных грузов автомобильным транспортом, сообщают люди, близкие к компании. По их информации, Amazon рассматривает вариант разработки собственного или покупки готового приложения, которое сможет находить ближайшие свободные грузовики для доставки товара, например из порта в распределительный центр или со склада в центр выдачи покупок клиентам.