Следственный комитет нашел бриллианты

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 7 млрд руб. руководителями «Торгово-производственной компании (ТПК) Яшма». По версии следствия, в 2011–2012 гг. лица из числа руководства «ТПК Яшма» с целью неуплаты налогов в особо крупном размере вступили в сговор и создали преступную схему, отмечается в сообщении СКР. Руководство компании создало фиктивный документооборот с 24 фирмами-однодневками и получало драгоценные металлы через банк без уплаты НДС, уточняется в заявлении. Летом 2016 г. в реестр кредиторов «ТПК Яшма» была включена ФНС в лице ИФНС № 26, согласно материалам суда. Налоговики доказали, что банкротящийся производитель драгоценностей уклонялся от уплаты НДС на 7 млрд руб. Ведомости

ФАС может ограничить «Сафмар»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует доли «Сафмара» семьи Гуцериевых и Микаила Шишханова на локальных рынках ритейла и может предписать компании продать часть магазинов для покупки «М.видео». Об этом заявил заместитель руководителя службы Андрей Цыганов. По его словам, стандартный срок для рассмотрения заявки – месяц. ТАСС

«СУ-155» может лишиться важности

Холдинг «СУ-155» может быть исключен из списка системообразующих предприятий, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. В 2015 г. холдинг «СУ-155» объявил о неспособности завершить строительные проекты в России из-за сложной экономической ситуации. Общий долг компании перед кредитными организациями превышает 17 млрд руб., иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк «Открытие» и Росбанк, компания несет обязательства перед 27 000 дольщиков. ТАСС

Государство запаслось зерном

Пока закупочные зерновые интервенции сезона 2016/17 гг. завершены, сообщил представитель Минсельхоза. По его словам, в 2017 г. будет рассмотрен вопрос об их возобновлении. ТАСС