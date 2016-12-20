Цифры. Тенденции. События

Министр труда предлагает обходиться без льгот

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин (на фото) считает, что необходимо постепенно исключить все льготы по страховым взносам. Иначе, по его словам, федеральному бюджету приходится компенсировать недополученные доходы Пенсионному фонду, Фонду социального страхования и Фонду обязательного медицинского страхования. По словам Топилина, в западных странах страховые взносы разделены между работником и работодателем, но нынешний уровень зарплат не позволяет вводить в России такую схему: сначала нужно повысить зарплаты на 10%. Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил продление льгот для российских IT-компаний по страховым взносам (ставки в 14% фонда оплаты труда) до конца 2023 г. Ставка для организаций, не имеющих льгот, составляет 30%. ТАСС

Малый бизнес будут учить в 10 регионах

Свердловская область станет первым из 10 регионов, где запустят бесплатную шестимесячную программу по обучению малого и среднего бизнеса «Бизнес-класс». Об этом рассказал вице-президент Сбербанка Андрей Шаров. Ранее стало известно, что в мае 2016 г. Сбербанк и Google запустили в России совместную программу «Бизнес-класс» в Татарстане. Шаров сообщил об успешном завершении пилотного проекта в Татарстане. По словам Шарова, в 2017 г. программу пройдут около 100 000 человек, а за три следующих года – около 1 млн человек. ТАСС