«Эталон» вместо K4

Группа компаний «Эталон» купила участок площадью 0,3 га в Крапивном переулке, 4, литера А, в Выборгском районе Петербурга, сообщил девелопер. Там девелопер построит жилой комплекс бизнес-класса, который будет включать девятиэтажный дом на 110 квартир, паркинг на 83 автомобиля и детский сад, их общая площадь составит около 14 000 кв. м. Разрешение на строительство уже получено, сдача в эксплуатацию проекта ожидается в 2019 г., сообщил «Эталон». Вице-президент NAI Becar Илья Андреев оценивает участок в 150–300 млн руб. в зависимости от характеристик будущего дома и готовности разрешительной документации. Раньше о строительстве жилого комплекса в Крапивном переулке объявляла компания К4. Ведомости

Lotte откроется в мае

Южнокорейская компания Lotte Group в мае 2017 г. откроет отель в районе Исаакиевской площади, сообщил директор департамента ООО «Лотте отель Санкт-Петербург» Чо Ченг Йонг. По его словам, объем инвестиций в строительство оценивается в $120 млн. В отеле будет 154 номера, спа-комплекс, бар, бассейн. Интерфакс

Семейные планы

ООО «ТД «Интерторг» сообщило о планах в 2017 г. открыть в Петербурге 11 универсамов «Народная 7я семья», 12 супермаркетов и два гипермаркета Spar. Всего в следующем году ритейлер откроет 60 магазинов. Ведомости

Инвестора ЛРТ ждут летом

Конкурс по выбору инвестора для первой линии ЛРТ в Петербурге планируется объявить ближе к лету 2017 г., сообщила председатель городского комитета по инвестициям Ирина Бабюк. Наиболее приоритетные проекты, по ее словам, линия Купчино – Шушары – Славянка с технической возможностью продления до «Экспофорума» и города-спутника «Южный» и линия от станции метро «Южная» до города Колпино. Строительство 8,8 км от станции метро «Купчино» до поселка Шушары оценивается в 9,4 млрд руб., а 10,4 км от Шушар до Славянки – в 13 млрд руб. Также в рамках проекта должно быть построено трамвайное депо, остановочные пункты и закуплен подвижной состав. Интерфакс

Назначен председатель комитета по информатизации

Комитет по информатизации и связи Петербурга возглавил Денис Чамара, ранее исполнявший обязанности председателя комитета, сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов в твиттере. Чамара назначен на должность председателя комитета в понедельник с испытательным сроком в полгода. Иван Громов, с 2012 г. возглавлявший комитет по информатизации, осенью стал главой Петроградского района. Интерфакс, Ведомости

Новое звучание «Балтики»

«Радио Балтика», которым с прошлого года управляет News Media Арама Габрелянова, с 20 декабря будет транслировать контент телеканала Life78, сообщил главный редактор радиостанции Антон Толстов. Вещание будет вестись на прежней частоте, собственного контента радиостанция производить не будет, по типу Euronews, уточнил Толстов. По его словам, массовых сокращений на радиостанции не ожидается, около 90% сотрудников останутся в штате. Интерфакс