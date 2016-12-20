Статья опубликована в № 4228 от 20.12.2016 под заголовком: Слова

Элла Памфилова

«Я говорила [председателям избиркомов]: «Звонить вам может кто угодно, а отвечать придется вам». Вот они и ответили по всей строгости».

Председатель Центризбиркома доложила президенту, что на выборах в Госдуму нарушения «в той или иной степени» были выявлены в 23 регионах. («Ведомости»)

Мария Захарова

«Сегодня в Анкаре в результате нападения получил ранение, от которого скончался, посол Российской Федерации в Турции Андрей Геннадиевич Карлов».

Представитель МИД России квалифицировала случившееся как террористический акт. Российский посол был ранен во время открытия фотовыставки в Анкаре. («РИА Новости»)

Владимир Кожин

«Совокупный экспорт вооружений немного превысил $14 млрд. В настоящее время продолжаются отгрузки техники».

По словам помощника президента России, окончательная цифра объема поставленных в 2016 г. вооружений будет объявлена в январе. («Интерфакс»)