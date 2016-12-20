Статья опубликована в № 4228 от 20.12.2016 под заголовком: События. Тенденции. Цифры

События. Тенденции. Цифры

ОФЗ в разных валютах

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее выпускать ОФЗ в валюте стран – членов БРИКС и ШОС, а также упрощающее доступ граждан к ОФЗ. Агентами по предоставлению населению этих услуг станут российские банки с устойчивым финансовым положением и развитой розничной сетью. Интерфакс

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