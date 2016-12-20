Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: ТВ-2 вернется в радиоэфир

ТВ-2 вернется в радиоэфир

ТВ-2 доказала в суде, что Роскомнадзор незаконно отказал ей в продлении лицензии на радиовещание. Служба не смогла подтвердить информацию об иностранном гражданстве учредителя медиакомпании
СМИ редко удается оспорить решения Роскомнадзора в суде
СМИ редко удается оспорить решения Роскомнадзора в суде
Евгений Разумный / Ведомости

Роскомнадзор незаконно отказал томской компании ТВ-2 в продлении лицензии на радиовещание, решил вчера, 20 декабря, Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы. О решении суда «Ведомостям» сообщили учредитель ТВ-2 Виктор Мучник и представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Таким образом этот суд оставил в силе решение первой инстанции, его пытался оспорить Роскомнадзор. Служба пока не решила, будет ли дальше опротестовывать вердикт суда, говорит Ампелонский. Решение суда вступило в силу.

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