Цифры. Тенденции. События

Менее 50 000

в месяц составил рекламный бюджет 84,4% компаний малого и среднего бизнеса в 2016 г., следует из данных системы контекстной рекламы Aori. При этом 42,4% опрошенных компаний сообщили, что они не планируют увеличивать или уменьшать затраты на рекламу в 2017 г. Самым популярным рекламным каналом для компаний в этом сегменте стала контекстная реклама (ее использовали 97% опрошенных), за ней идет таргетированная реклама в социальных сетях (57,6%), наружная реклама (27,3%), реклама в СМИ (24,2%) и email-маркетинг (24,2%). Ведомости