Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Менее 50 000
в месяц составил рекламный бюджет 84,4% компаний малого и среднего бизнеса в 2016 г., следует из данных системы контекстной рекламы Aori. При этом 42,4% опрошенных компаний сообщили, что они не планируют увеличивать или уменьшать затраты на рекламу в 2017 г. Самым популярным рекламным каналом для компаний в этом сегменте стала контекстная реклама (ее использовали 97% опрошенных), за ней идет таргетированная реклама в социальных сетях (57,6%), наружная реклама (27,3%), реклама в СМИ (24,2%) и email-маркетинг (24,2%). Ведомости
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