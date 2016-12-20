Цифры. Тенденции. События

Работодатели ответят за алиментщиков

Судебные приставы отныне будут официально оповещать руководителей предприятий об ответственности по ст. 315 Уголовного кодекса (с наказанием вплоть до лишения свободы на срок до двух лет) за проволочки в отчислении алиментов из зарплаты работников-должников, сообщает пресс-центр Федеральной службы судебных приставов. Руководители будут под роспись уведомляться о том, что могут понести уголовную ответственность, в том числе за помощь должнику-коллеге в сокрытии или занижении доходов, например методом выплаты серой зарплаты, говорится в пресс-релизе. За 10 месяцев этого года судебные приставы провели свыше 300 000 проверок бухгалтерий организаций, в которые были разосланы копии исполнительных документов о вычетах алиментов из зарплат. К административной ответственности привлечены более 2500 ответственных лиц. Интерфакс