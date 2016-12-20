«Транснефть» готовится к сокращению экспорта

График экспорта нефти из России в дальнее зарубежье в I квартале 2017 г. предусматривает сокращение поставок до 50,98 млн т – против 51,36 млн т в IV квартале 2016 г., сообщил представитель «Транснефти». Экспорт Казахстана через Россию вырастет: с 4,46 млн в IV квартале 2016 г. до 4,83 млн в I квартале 2017 г. Интерфакс

Заявок на Сухой Лог пока нет

Госкорпорация «Ростех» и «Полюс» заинтересованы в месторождении золота Сухой Лог, сообщил министр природы Сергей Донской, но заявок еще никто не подал. «Задаток большой, 8,5 млрд руб., должен быть внесен до конца года», – объяснил министр. «Полюс» и «Ростех» создали под проект СП «СЛ золото», где у «Полюса» 51%. Заявки принимаются до 28 декабря, торги пройдут 26 января. Интерфакс

Тарифы «Транснефти» будут расти медленнее инфляции

Правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) решило увеличить тарифы на услуги «Транснефти» в 2017 г. на 0,9 инфляции. «Сделана перебалансировка тарифов: на восточном направлении – единица к инфляции, на западном – меньше 0,9, в целом по системе – 0,9», – разъяснила ФАС. Интерфакс

«Сумма» может заняться переработкой газа

Группа «Сумма» изучает возможность строительства газохимического комплекса для переработки газа с месторождений Якутской топливно-энергетической компании (входит в «Сумму»), сообщила исполнительный директор группы Лейла Мамедзаде.

«Мы говорим о нескольких миллиардах долларов. Это сложный проект, очевидно требующий очень серьезного партнера и финансирования», – продолжала Мамедзаде: проект потребует значительных инвестиций, а срок окупаемости будет превышать три года. Компания готова вложить более 51% средств, необходимых для строительства газохимического комплекса. ТАСС

В Канаде Volkswagen заплатит за «дизельгейт» $1,6 млрд

Канадское подразделение Volkswagen согласилось выплатить до 2,1 млрд канадских долларов ($1,6 млрд) на выкуп или устранение нарушений в 105 000 автомобилей с оборудованием для обмана тестов на выбросы, проданных в этой стране, сообщает Financial Times. Речь идет о машинах с двухлитровыми дизельными двигателями. Это вторая по величине сумма после США, предполагаемая на выплаты в одной стране для устранения последствий дизельного скандала. Ведомости