«Камаз» рассчитал прибыль на 2017 г.

В 2017 г. «Камаз» планирует получить 1,23 млрд руб. чистой прибыли по МСФО и выручку в 143 млрд руб., сообщили его основной акционер «Ростех» и сама компания. Бизнес-план на 2017 г. предполагает рост продаж грузовиков до 36 000 шт., в том числе 30 000 шт. в России. План продаж на 2016 г. – 33 500 шт., включая 6500 грузовиков на экспорт. Reuters

IRC заплатила кредитору

IRC, крупнейшим акционером которой является золотодобывающий альянс Petropavlovsk, вовремя погасила около $26 млн из кредитной линии Industrial and Commercial Bank of China, сообщил Petropavlovsk. Это было одним из условий рефинансирования самого Petropavlovsk. В итоге сделки по рефинансированию на общую сумму $430 млн вступили в силу. Сделку по рефинансированию со Сбербанком еще на $100 млн Petropavlovsk планирует закрыть в I квартале 2017 г. Интерфакс

ТЭПК вложит в порт Ванино 23,5 млрд руб.

Дальневосточный Ванинский порт (ДВВП), дочерняя структура ЗАО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (ТЭПК) Руслана Байсарова, инвестирует 23,6 млрд руб. в строительство специализированного угольного терминала мощностью 15 млн т в порту Ванино. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока. Строительство планируется в 2017 г., выход на проектную мощность ожидается к 2021 г. Интерфакс

«Кубаньэнерго» запитает Керченский мост

«Кубаньэнерго» подведет электричество к железнодорожной ветке к Керченскому мосту за 4,7 млрд руб. – контракт такого размера заключила компания с ФКУ «Ространсмодернизация» 19 декабря. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 92,3 МВт, работы должны быть завершены в декабре 2018 г. Интерфакс