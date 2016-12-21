Дыра в Финпромбанке составила 24 млрд руб.

ЦБ направил в Генпрокуратуру и МВД информацию об имеющих признаки уголовно наказуемых деяний финансовых операциях экс-руководителей и собственников Финпромбанка. Временная администрация выявила факты вывода активов из банка через выдачу заведомо невозвратных кредитов, а также с помощью сделок по замене кредитов на неликвидные ценные бумаги, которые не котировались на рынке. Также банк заменял кредиты неликвидной дебиторской задолженностью финансово несостоятельных компаний. Дыра в капитале Финпромбанка составила 23,6 млрд руб. Интерфакс

ЦБ выпустит клиринговый сертификат участия

Центробанк в начале 2017 г. включит первый выпуск клирингового сертификата участия (КСУ) в ломбардный список, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. «Он [выпуск КСУ] будет достаточно консервативный и будет предполагать возможность включения в портфель только обязательства государства и обязательства ЦБ», – заявил он. По его словам, в этом есть большое преимущество, поскольку облигации ЦБ не обращаются среди небанковских организаций. Включение облигаций ЦБ в КСУ означает, что операции с такими КСУ смогут проводить любые участники финансового рынка. Интерфакс

Сбербанк перейдет к профициту ликвидности в 2017 г.

Сбербанк может перейти к состоянию профицита ликвидности и начать размещать средства на депозитах в ЦБ в первом полугодии 2017 г., рассказал директор казначейства кредитной организации Алексей Лякин. Он уточнил, что банк надеется сохранить сбалансированную ситуацию по валюте. О том, что банковский сектор в начале 2017 г. перейдет к структурному профициту ликвидности, неоднократно предупреждал ЦБ. Интерфакс