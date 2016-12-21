Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: Вкратце

Роскомнадзор в 2016 г. изъял 28 516 серых sim-карт

Территориальные управления Роскомнадзора совместно с МВД провели 819 совместных мероприятий. По результатам серии рейдов изъято 28 516 sim-карт операторов. Половина из них приходится на «Вымпелком», 18% – на «Мегафон», 16% – на МТС, 12% – на «Т2 мобайл» (бренд Tele2). Еще 4% – на других операторов. Ведомости

China Mobile увеличила число абонентов 4G до 510 млн

Число абонентов сети 4G китайской China Mobile к концу ноября достигло 510 млн, сообщил ее председатель правления Шан Бин. Это почти 70% от общего количества абонентов 4G в Китае, или треть мирового показателя, сообщает агентство «Синьхуа». По словам Шан Бина, в КНР действует 1,46 млн базовых станций 4G, построенных China Mobile. Интерфакс

«Почта России» начнет строительство логоцентра под Новосибирском

«Почта России» до конца декабря приступит к строительству логистического центра для обработки почтовых отправлений стоимостью 2 млрд руб. около новосибирского аэропорта «Толмачево», заявил руководитель департамента по развитию логистики «Почты России» Игорь Чебунин. Интерфакс