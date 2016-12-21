Uber увяз в убытках

Тем не менее совокупная выручка Uber от поездок в последнем квартале выросла с примерно $5 млрд до $5,4 млрд.

Скорректированный убыток Uber в III квартале 2016 г. превысил $800 млн. Расходы компании остаются высокими из-за ценовой войны с конкурирующим сервисом по вызову водителей Lyft и инвестиций в новые инициативы, рассказал знакомый с ситуацией человек. Хотя финансовые результаты Uber улучшились по сравнению с предыдущим кварталом, после того как он отказался от дорогостоящей борьбы за долю на китайском рынке с местной Didi Chuxing.