Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: Uber увяз в убытках

Uber увяз в убытках

Тем не менее совокупная выручка Uber от поездок в последнем квартале выросла с примерно $5 млрд до $5,4 млрд.
Тем не менее совокупная выручка Uber от поездок в последнем квартале выросла с примерно $5 млрд до $5,4 млрд.
Е. Разумный / Ведомости

Скорректированный убыток Uber в III квартале 2016 г. превысил $800 млн. Расходы компании остаются высокими из-за ценовой войны с конкурирующим сервисом по вызову водителей Lyft и инвестиций в новые инициативы, рассказал знакомый с ситуацией человек. Хотя финансовые результаты Uber улучшились по сравнению с предыдущим кварталом, после того как он отказался от дорогостоящей борьбы за долю на китайском рынке с местной Didi Chuxing.

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