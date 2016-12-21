Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: События. Цифры. Тенденции
События. Цифры. Тенденции
Место мусору
Отходы в Подмосковье решено собирать, перерабатывать и захоранивать в семи кластерах. Это предусмотрено утвержденной правительством региона территориальной схемой обращения с отходами, сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган. Интерфакс
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