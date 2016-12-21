Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: Вкратце

Конгрессы принесут 4,5 млрд руб.

Власти Петербурга намерены увеличивать число проводимых в городе конгрессов и международных выставок, к 2020 г. экономический эффект от такой деятельности составит не менее 4,5 млрд руб., рассказал председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев. В Петербурге ежегодно проводится около 180 выставочно-ярмарочных и 115 конгрессных мероприятий. Интерфакс

Мост на стадион

Завершен монтаж пролетных конструкций Яхтенного моста, он соединяет Приморский район и Крестовский остров. Пробный пуск движения намечен на 14 апреля 2017 г. В проекте участвуют ЗАО «Пилон» (генподрядчик), ОАО «Метрострой», «АБЗ-Дорстрой», ЗАО «ВАД», ЗАО «ПО «Возрождение», они строят объект за счет собственных средств. Интерфакс