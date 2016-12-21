В Московской филармонии открылся фестиваль искусств «Русская зима»

Фестиваль искусств «Русская зима» открылся в Московской филармонии. Российские классические коллективы и исполнители дадут 10 концертов на сцене Концертного зала имени Чайковского. Фестиваль открыл Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Юрия Симонова. Коллектив исполнил Вторую симфонию Брамса и романтическую элегию «Сказание о Петербурге» Михаила Петухова, а также Второй фортепианный концерт Рахманинова. Солировал победитель XV Международного конкурса имени Чайковского Дмитрий Маслеев. Также в рамках смотра выступят Российский национальный оркестр с Михаилом Плетневым за пультом, Государственный академический камерный оркестр России и дирижер Алексей Уткин, пианисты Элисо Вирсаладзе и Николай Луганский, виолончелист Александр Рудин и многие другие. По сообщению организаторов, кульминацией фестиваля станут ежегодный предновогодний концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 29 декабря и «Новый год с Юрием Башметом» 31 декабря. «Программы обоих вечеров традиционно держатся в секрете», – отметили в филармонии. ТАСС

Тупак Шакур и Джоан Баэз войдут в Зал славы рок-н-ролла

Объявлены музыканты, которые весной 2017 г. будут введены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде (штат Огайо). Среди них убитый 20 лет назад рэпер Тупак Шакур и знаменитая фолк-певица Джоан Баэз. В список вошли американские группы Journey и Pearl Jam, британские группы Electric Light Orchestra и Yes, а также американский музыкант, продюсер, композитор, аранжировщик и гитарист Найл Роджерс. Артисты могут претендовать на место в Зале славы рок-н-ролла не раньше чем через 25 лет после выпуска своей первой записи. Помимо профессионалов за кандидатов голосуют в интернете любители музыки. 32-я ежегодная церемония введения в Зал славы состоится 7 апреля 2017 г. в Нью-Йорке. Colta.Ru