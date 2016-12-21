В Nokian Tyres временный президент

Совет директоров финского концерна Nokian Tyres назначил Андрея Пантюхова временным президентом и генеральным директором концерна, сообщила компания. Сейчас он занимает пост генерального директора «Nokian Tyres Россия», который сохранится за ним и после вступления в новую должность 1 января 2017 г. Действующий президент и гендиректор концерна Ари Лехторанта 26 августа объявил о своем решении покинуть пост, чтобы продолжить работу в другой компании. Интерфакс

ГТЛК привлечет 30 млрд руб. в Газпромбанке

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Газпромбанк заключили кредитный договор на сумму до 30 млрд руб. для поддержки лизинга российских самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщила ГТЛК. Документация по сделке подготовлена «на основе стандартного договора синдицированного кредита». У Газпромбанка как у организатора будет возможность синдицировать кредит с привлечением средств других российских банков. Интерфакс

Добыча в США может вырасти в 2017 г.

Рост добычи сланцевой нефти в США в 2017 г. может составить 300 000–400 000 барр. в сутки, при том что ранее добыча упала на 900 000 барр. в сутки, заявил министр энергетики Александр Новак в интервью «России 24». «При росте спроса ежегодно в объеме 1,1 млн барр. мы видим, что необходимо будет в ближайшие пять лет дополнительно увеличить производство на 5 млн барр. в сутки, поэтому в этом увеличении будут участвовать добытчики и сланцевой нефти, и традиционной, и глубоководной», – сказал министр. Интерфакс

Boeing и «ВСМПО-Ависма» откроют новый цех на Урале

Американский авиастроительный концерн Boeing и российский производитель титана «ВСМПО-Ависма» откроют в начале 2018 г. цех по обработке титановых штамповок для гражданских самолетов Boeing. Соглашение о создании СП с равными долями участия компании подписали в среду. Цех разместится в особой экономической зоне «Титановая долина» в Свердловской области. Предполагается, что производство будет способствовать снижению себестоимости комплектующих. ИНТЕРФАКС

ФГК закупит вагоны на 3,4 млрд руб.

«Дочка» РЖД, Федеральная грузовая компания (ФГК), планирует закупить 1800 грузовых вагонов на 3,4 млрд руб. Извещения о двух открытых аукционах размещены на сайте госзакупок в среду. Рассмотрение заявок намечено на 25 января, а сами аукционы – на 27 января 2017 г. Ранее ФГК сообщала, что в 2017 г. будет списано порядка 12 000 вагонов, компания рассматривает приобретение до 20 000 единиц нового подвижного состава. Интерфакс