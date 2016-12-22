Статья опубликована в № 4230 от 22.12.2016 под заголовком: Samsung возвращается на полки

Samsung возвращается на полки

Samsung, заключивший недавно мировое соглашение с «Евросетью», ведет переговоры о сотрудничестве со «Связным». Возвращение его устройств в крупнейшие сети закончит ценовую войну
Смартфоны Samsung могут вернуться в салоны «Связного» уже в начале следующего года
Смартфоны Samsung могут вернуться в салоны «Связного» уже в начале следующего года
Евгений Разумный / Ведомости

В начале 2017 г. «Связной» одновременно с «Евросетью» возобновит продажи электроники Samsung – c учетом этого будет скорректирован план продаж розничной сети. Об этом написал в своем Twitter ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин со ссылкой на письмо заместителя начальника коммерческого отдела «Связного» в Поволжье Алексея Малыгина сотрудникам ритейлера. Подлинность письма подтвердил представитель «Связного» Сергей Тихонов.

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