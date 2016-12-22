Samsung возвращается на полки

Смартфоны Samsung могут вернуться в салоны «Связного» уже в начале следующего года
Евгений Разумный / Ведомости
В начале 2017 г. «Связной» одновременно с «Евросетью» возобновит продажи электроники Samsung – c учетом этого будет скорректирован план продаж розничной сети. Об этом написал в своем Twitter ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин со ссылкой на письмо заместителя начальника коммерческого отдела «Связного» в Поволжье Алексея Малыгина сотрудникам ритейлера. Подлинность письма подтвердил представитель «Связного» Сергей Тихонов.