Смартфоны Samsung могут вернуться в салоны «Связного» уже в начале следующего года

Samsung, заключивший недавно мировое соглашение с «Евросетью», ведет переговоры о сотрудничестве со «Связным». Возвращение его устройств в крупнейшие сети закончит ценовую войну

Статья опубликована в № 4230 от 22.12.2016 под заголовком: Samsung возвращается на полки

В начале 2017 г. «Связной» одновременно с «Евросетью» возобновит продажи электроники Samsung – c учетом этого будет скорректирован план продаж розничной сети. Об этом написал в своем Twitter ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин со ссылкой на письмо заместителя начальника коммерческого отдела «Связного» в Поволжье Алексея Малыгина сотрудникам ритейлера. Подлинность письма подтвердил представитель «Связного» Сергей Тихонов.