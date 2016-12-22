Еврокомиссия одобрила слияние Yahoo и Verizon

Европейская комиссия, выполняющая функции главного антимонопольного регулятора в ЕС, в среду одобрила сделку по продаже профильного интернет-бизнеса Yahoo компании Verizon за $4,83 млрд. Интерфакс

Госдума приняла закон о продлении страховых льгот для IT-компаний

Госдума на заседании в среду приняла во втором и третьем чтении закон о продлении льготных ставок страховых взносов для IT-компаний до 2023 г. Согласно документу в 2017–2023 гг. будет применяться льготный тариф, установленный в 2016 г., после – полный тариф, предусмотренный действующим законодательством. Сейчас для аккредитованных при Минкомсвязи IT-компаний (в том числе для «дочек» зарубежных компаний) действуют пониженные тарифы страховых взносов – 14%. Стандартная ставка страховых взносов составляет 30%. Интерфакс

«Роснано» получит госгарантии по кредитам на 35,5 млрд руб.

Правительство предоставит «Роснано» государственные гарантии по кредитам на общую сумму до 35,5 млрд руб., следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. В документеотмечается, что гарантии на сумму до 20 млрд руб. предоставят по кредитным обязательствам перед АБ «Россия», еще 15,5 млрд руб. – по кредитным обязательствам перед Совкомбанком. Интерфакс

Japan Display получит помощь от INCJ

Японская Japan Display, производитель дисплеев для смартфонов и поставщик Apple, получит финансовую помощь в размере 75 млрд иен ($640 млн) от госкомпании Innovation Network Corp. of Japan (INCJ). Japan Display выпустит в пользу INCJ конвертируемые облигации на сумму 45 млрд иен и получит от INCJ субординированный кредит в 30 млрд иен. INCJ владеет 36%-ной долей в компании и является ее крупнейшим акционером. Интерфакс