Х5 снижает ставку

Сбербанк выдаст трехлетний кредит более чем на 45 млрд руб. второму по обороту продовольственному ритейлеру в России X5 Retail Group, сообщили банк и компания. Деньги пойдут в том числе на рефинансирование долга, это позволит снизить средневзвешенную процентную ставку долгового портфеля X5, отмечается в заявлении ритейлера. Ранее в III квартале 2016 г. Сбербанк установил единый лимит X5 на 130 млрд руб. Это дает возможность использовать различные формы кредитования X5, а также приобретать облигации группы в портфель Сбербанка до погашения, отметил банк. Ведомости

Bosco инвестирует в новую фабрику

Группа Bosco di Ciliegi инвестирует более 1 млрд руб. в строительство фабрики по производству одежды «Мануфактуры Боско» в Калужской области. Соответствующее соглашение о сотрудничестве владелец Bosco Михаил Куснирович и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подписали 21 декабря. Производственный комплекс в индустриальном парке «Калуга юг» выйдет на проектную мощность в 2019 г., она составит 3,6 млн трикотажных изделий и 115 200 изделий верхней одежды в год. Интерфакс