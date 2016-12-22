«АвтоВАЗ» не вернется на сокращенную неделю

«АвтоВАЗ» не планирует вводить режим неполной рабочей недели в 2017 г., сообщил президент автоконцерна Николя Мор: «Пока <...> не рассматривается – с учетом, что рынок будет на достаточно высоком уровне». В 2016 г. «АвтоВАЗ» вводил четырехдневку дважды: с 15 февраля на полгода, с 17 октября до 19 февраля 2017 г. Интерфакс

РЖД ждет бюджетных денег

РЖД может получить 52,9 млрд руб. из бюджета в 2017 г. на инвестпроекты и рассчитывает еще на 52,8 млрд руб. из средств фонда национального благосостояния (ФНБ), говорится в презентации к совету директоров компании. Правительство одобрило финансовый план и инвестпрограмму РЖД на 2017 г. Общая инвестпрограмма – 466,7 млрд руб., из которых 361 млрд – собственные средства РЖД. Напрямую из бюджета будет выделено 52,9 млрд руб., в том числе 18,4 млрд – на строительство железной дороги в обход Украины, 13,2 млрд – на развитие Московского транспортного узла, 12,1 млрд – на участок Междуреченск – Тайшет и 8,3 млрд – на развитие подходов к портам Азово-Черноморского бассейна. На модернизацию БАМа и Транссиба РЖД планирует потратить 94 млрд руб., 52,8 млрд из которых рассчитывает получить из ФНБ, говорится в презентации. Reuters

Дода и Финкеля отпустили по домам

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения с ареста на домашний арест экс-гендиректору «Русгидро» Евгению Доду и главному бухгалтеру компании Евгению Финкелю, обвиняемым в растрате средств организации почти на 200 млн руб. Оба обвиняемых отправлены под домашний арест до 21 февраля 2017 г., освобождены из-под стражи в зале суда. Интерфакс

«Роснефть» покупает «Таргин»

ФАС 15 декабря получила от «Роснефти» ходатайство на покупку у АФК «Система» 100% голосующих акций нефтесервисной компании «Таргин», сообщили в пресс-службе ФАС. Ранее ряд источников сообщал, что «Роснефть» и «Система» ведут переговоры о покупке «Таргина». Источник в «Таргине» уточнял, что сделка находится в финальной стадии и будет закрыта в ближайшее время. Интерфакс

Нефтяникам достаточно налогов

Налоговая нагрузка на нефтяную отрасль достаточно высокая, поэтому вряд ли есть необходимость ее увеличивать, заявил министр энергетики Александр Новак телеканалу «Россия 24». По его словам, дискуссия в области налогообложения будет сосредоточена на внедрении системы перехода на налог от финансового результата. Интерфакс