Цифры. Тенденции. События

Сбербанк переведет сотрудников в малый бизнес

Сбербанк России планирует постепенно перевести часть сотрудников из основного бизнеса в дочерние малые предприятия, рассказал глава Сбербанка Герман Греф. Он уточнил, что кредитная организация планирует создать вокруг себя большое количество малых предприятий, в которые постепенно будут переходить высвободившиеся специалисты Сбербанка. Как сообщалось ранее, в 2017 г. Сбербанк планирует сократить 8% персонала. Интерфакс