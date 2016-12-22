Статья опубликована в № 4230 от 22.12.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Сбербанк переведет сотрудников в малый бизнес
Сбербанк России планирует постепенно перевести часть сотрудников из основного бизнеса в дочерние малые предприятия, рассказал глава Сбербанка Герман Греф. Он уточнил, что кредитная организация планирует создать вокруг себя большое количество малых предприятий, в которые постепенно будут переходить высвободившиеся специалисты Сбербанка. Как сообщалось ранее, в 2017 г. Сбербанк планирует сократить 8% персонала. Интерфакс
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