Слова
Дмитрий Песков
«Недруги <...> считают, что Путин – консерватор и государственник, которому чуждо слово «свобода». Но он абсолютный либерал по своей натуре».
Пресс-секретарь президента разъяснил, что Владимир Путин «абсолютно либерален в своих экономических подходах, социальной политике и так далее». («Мир»)
Анна Кузнецова
«Сменится администрация президента США, мы посмотрим, какие решения будут с их стороны. Со стороны России есть готовность к диалогу».
По словам уполномоченной при президенте по правам ребенка, Москва готова обсудить вопрос о возобновлении усыновления российских детей гражданами США. (ТАСС)
Реджеп Эрдоган
«Этот человек [убийца посла России в Анкаре Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ] был членом ФЕТО, нет необходимости это скрывать».
Президент Турции сообщил, что убийца-полицейский был членом организации проповедника Фетхуллаха Гюлена, хотя сам Гюлен осудил убийство посла. (ТАСС)