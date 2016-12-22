Статья опубликована в № 4230 от 22.12.2016 под заголовком: Слова

Дмитрий Песков

«Недруги <...> считают, что Путин – консерватор и государственник, которому чуждо слово «свобода». Но он абсолютный либерал по своей натуре».

Пресс-секретарь президента разъяснил, что Владимир Путин «абсолютно либерален в своих экономических подходах, социальной политике и так далее». («Мир»)

Анна Кузнецова

«Сменится администрация президента США, мы посмотрим, какие решения будут с их стороны. Со стороны России есть готовность к диалогу».

По словам уполномоченной при президенте по правам ребенка, Москва готова обсудить вопрос о возобновлении усыновления российских детей гражданами США. (ТАСС)

Реджеп Эрдоган

«Этот человек [убийца посла России в Анкаре Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ] был членом ФЕТО, нет необходимости это скрывать».

Президент Турции сообщил, что убийца-полицейский был членом организации проповедника Фетхуллаха Гюлена, хотя сам Гюлен осудил убийство посла. (ТАСС)