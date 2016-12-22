Цифры. Тенденции. События

ФГУПы закупят по-своему

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий правительству по согласованию с администрацией президента определять перечень ФГУПов, которые освобождаются от обязанности с 1 января 2017 г. закупать по закону о контрактной системе госзакупок. В перечень смогут попасть ФГУПы, которые важны для обеспечения прав и законных интересов населения, обороноспособности и безопасности государства. Они смогут работать по закону о закупках отдельных видов юридических лиц, в котором установлены менее строгие требования. Интерфакс