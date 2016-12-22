Статья опубликована в № 4230 от 22.12.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
ФГУПы закупят по-своему
Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий правительству по согласованию с администрацией президента определять перечень ФГУПов, которые освобождаются от обязанности с 1 января 2017 г. закупать по закону о контрактной системе госзакупок. В перечень смогут попасть ФГУПы, которые важны для обеспечения прав и законных интересов населения, обороноспособности и безопасности государства. Они смогут работать по закону о закупках отдельных видов юридических лиц, в котором установлены менее строгие требования. Интерфакс
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