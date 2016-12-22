Миронов исполнит главную роль в спектакле «Иванов» в постановке Кулябина

Государственный театр наций под руководством народного артиста России Евгения Миронова готовится представить пьесу Чехова «Иванов». Работа над спектаклем, заглавную роль в котором исполнит Евгений Миронов, с перерывами продолжалась около двух лет. Премьера объявлена на 23 и 24 декабря. Два года назад, приступая к работе над «Ивановым», Миронов признался, что трепетно относится к Чехову. «И хотя я уже пробовал прикоснуться к его творчеству, – сказал тогда актер, – пока отношения с Антоном Павловичем как-то не складываются. Думаю, если Иванов у меня не получится, это будет последней попыткой». Изначально режиссером должен был стать директор знаменитого парижского театра «Одеон» Люк Бонди, но из-за скоропостижной кончины швейцарского режиссера в ноябре 2015 г. постановка оказалась под угрозой. Положение спас 31-летний Тимофей Кулябин, режиссер нашумевшего новосибирского «Тангейзера». В Театре наций уже идут его «#сонетышекспира», а еще раньше режиссер открыл Новую сцену трагедией Еврипида «Электра». ТАСС

Крисчен Макбрайд приедет в Россию на фестиваль «Триумф джаза»

XVII Международный фестиваль «Триумф джаза» пройдет в Москве и Петербурге с 27 по 31 марта 2017 г., его хедлайнером станет квартет пятикратного обладателя «Грэмми» Крисчена Макбрайда. Также на фестивале впервые в России выступит нью-йоркский саксофонист номер один Крис Поттер и его квартет и южнокорейская певица Юн Сон На, которая исполнит новую программу с Московским джазовым оркестром. Еще одну новую премьеру – программу из произведений Телониуса Монка представит Московский джазовый оркестр совместно с номинантом на премию «Грэмми» этого года пианистом и композитором Джоном Бизли. Кроме того, на фестивале выступят вокалистка Алина Ростоцкая и Трио Олега Бутмана со знаменитым трубачом Майком Родригесом. Colta.Ru